Seltener Auftritt des Altkanzlers: Nach einer Burnout-Diagnose zeigt sich Schröder bei der Wahl des neuen Regierungschefs in Niedersachsen. Auch ein früherer Bundespräsident ist vor Ort.

Hannover (dpa) - Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) und der frühere Bundespräsident Christian Wulff (CDU) gehören bei der Wahl des neuen Ministerpräsidenten in Niedersachsen zu den Ehrengästen. Für Schröder ist es ein seltener öffentlicher Auftritt, nachdem er sich Anfang des Jahres wegen einer Burnout-Diagnose in klinische Behandlung begeben hatte. Im Landtag war er in Begleitung seiner Ehefrau Soyeon Schröder-Kim.

Schröder war von 1990 bis 1998 niedersächsischer Ministerpräsident. Wulff hatte das Amt von 2003 bis 2010 inne.

Niedersachsens Landtag wählt heute einen neuen Regierungschef: Auf den langjährigen Ministerpräsidenten Stephan Weil soll Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) folgen. Weil, der seit Mitternacht nur noch geschäftsführend im Amt ist, kam gut gelaunt mit Fahrrad und Helm zum Landtag.