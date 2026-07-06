Viele Tipps, die auf Social Media kursieren, sind wahre Alltagshelfer. Doch manche können gefährlich werden. So wie ein vermeintlich cleverer Tipp rund um mobile Klimageräte.

Sankt Augustin (dpa/tmn) – Wer ein mobiles Klimagerät hat, braucht oft ein offenes Fenster für den Schlauch: Der bringt die warme Luft nach draußen. Das ist optisch eher unschön – und mitunter auch unpraktisch. Schließlich gelangt an warmen Tagen bei unzureichender Abdichtung auch warme Luft durchs offene Fenster und muss erneut vom Klimagerät gekühlt werden.

Da mag es zunächst wie ein cleverer Trick wirken, den Abluftschlauch des mobilen Klimageräts stattdessen an den Anschluss des Kaminofens oder gar direkt an den Schornsteinschacht anzuschließen. Darüber gelangt die Abluft nach draußen – und das Fenster kann man schließen. So die Idee. Doch der vermeintlich hilfreiche Hack aus den sozialen Medien kann lebensgefährlich enden, warnt der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks.

Denn die Strömungsverhältnisse können sich durch ihn ändern: Abgase anderer Feuerstätten wie etwa der Gasheizung werden dann unter Umständen nicht mehr sicher über den Schornstein nach außen abgeführt. Sie können stattdessen zurück in den Raum gelangen.

Im schlimmsten Fall droht eine Vergiftung

Besonders kritisch wird das, wenn wegen einer unvollständigen Verbrennung Kohlenmonoxid im Abgas ist. Das Gas ist farb- und geruchslos – und hochgiftig. Eine hohe Konzentration davon kann innerhalb weniger Minuten zu Bewusstlosigkeit oder im schlimmsten Fall zum Tod führen, so die Aktion Das sichere Haus (DSH). Zu den Symptomen einer Vergiftung gehören demnach Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Ohrensausen, Sehstörungen, Kurzatmigkeit und Muskelschwäche.

Das Riskante: Man mag meinen, dass der Schornstein, an den man die mobile Klimaanlage anschließen will, gar nicht mehr genutzt wird. Doch ob und welche Feuerstätten an den Schornstein angeschlossen sind, ist für Laien oft gar nicht ersichtlich, so der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks. Ein scheinbar ungenutzter Schornstein kann in Häusern mit mehreren Wohneinheiten und dezentralen Heizungen dennoch belegt sein – und auch im Sommer genutzt werden. Auch dann ist der vermeintliche Klimageräte-Hack also gefährlich.