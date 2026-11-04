Vor drei Jahren holte er Bronze, nun läuft alles perfekt im Finale. Florian Peter schießt schnell und präzise. Nur sein Teamkollege ist «todtraurig».

Doha (dpa) – Schnellfeuerpistolenschütze Florian Peter hat sich überraschend den WM-Titel geholt. Der 26-Jährige zeigte sich bei den Titelkämpfen in Doha in beeindruckender Form und sicherte sich zudem einen Quotenplatz für Olympia 2028 in Los Angeles. «Ich bin überglücklich und stolz. Der Titel bedeutet mir sehr viel», sagte Peter. Er hatte bei Olympia 2024 in Paris das Podest als Vierter knapp verpasst.

Im Finale war es völlig unerwartet eine europäische Angelegenheit. Die Medaillen wurden in einem Shoot-Off der besten vier Schützen entschieden. Peter setzte sich durch, als zweiter Deutscher verpasste Emanuel Müller hinter den beiden Franzosen Clement Bessaguet und Jean Quiquampoix das Edelmetall. «Manuel ist mit dem vierten Platz todtraurig», sagte Bundestrainer Detlef Glenz.

Erst WM-Bronze, nun Gold

Anders Peter, der mit satten drei Treffern Vorsprung (30:27) in die letzte Serie gegen Bessaguet ging. «Als ich realisiert habe, dass es jetzt wirklich klappen kann, da war ich schon sehr, sehr aufgeregt. So aufgeregt war ich beim Schießen davor noch nie.» Am Ende wurde es für Peter Gold, nachdem er vor drei Jahren in Baku Bronze geholt hatte.