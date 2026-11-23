Alexander Zverev verpasst bei den ATP Finals die Krönung und wird weiter von Zweifeln begleitet. 2026 ist dennoch ein Traumjahr für ihn. Ein letztes Ziel bleibt ihm noch: der Davis-Cup-Triumph.

Turin (dpa) - Auf dem Erinnerungsfoto mit den früheren Juve-Stars Paul Pogba und Alessandro Del Piero konnte Alexander Zverev schon wieder lächeln. «Mit Legenden von Turin», schrieb der Weltranglistenerste zu dem auf Instagram geposteten Bild. Und als der Tennisstar sein Traumjahr Revue passieren ließ und über sein letztes großes Ziel bei der Davis-Cup-Endrunde sprach, war der Frust über die verpasste Krönung und die Sorge um sein Sprunggelenk fast wieder vergessen.

«Ich habe von allen Spielern die beste Saison gehabt, das ist ganz einfach so», sagte der 29-Jährige. Dass ihn die Diskussion um seinen Nummer-1-Status durch das 2:6, 6:7 (7:9) im Titel-Showdown der ATP Finals gegen Spaniens Tennis-Ass Carlos Alcaraz bis ins neue Jahr begleiten wird, lässt Zverev zumindest äußerlich kalt: «Wenn jemand der Meinung ist, dass ich es nicht verdient habe, dann kann er diese Meinung gerne haben – aber sie interessiert mich wenig.»

Erschreckende Bilanz gegen Alcaraz und Sinner

Seine Kritiker meinen, Zverev habe vor allem wegen des monatelangen Ausfalls seiner großen Rivalen den Tennis-Thron erobern können. Dafür spricht: Gegen Alcaraz (0:2) und Jannik Sinner (0:5) konnte der Hamburger in dieser Saison kein einziges Match gewinnen. Und bei seinen beiden ersten Grand-Slam-Titeln in Paris und New York waren Alcaraz und Sinner entweder verletzt nicht dabei oder nicht in Topform.

All das lässt Zverev aber relativ unbeeindruckt. «Ich glaube, was ich dieses Jahr geleistet habe, war eines der mental stärksten Jahre, die wir jemals im Tennis gesehen haben», betonte der Olympiasieger von 2021. «Jannik verliert in Paris, Carlos verliert bei den US Open - und dann versuch mal, bei dir zu bleiben.» Er blieb bei sich und nutzte die Gunst der Stunde - anders als die Konkurrenz. «Ich muss mir dafür auch selber ein bisschen Anerkennung geben.»

Schmerzen im Finale

Die verdiente er sich auch im Endspiel des Prestigeturniers zum ATP-Saisonabschluss. Er habe «große Schmerzen» im Sprunggelenk verspürt, erklärte Zverev. Als Folge seiner schweren Verletzung in 2022 tauche das Problem immer mal wieder auf, «damit werde ich wohl bis zum Ende meiner Karriere leben müssen».

Doch ausgerechnet gegen Alcaraz war es ein solch starkes Handicap, dass er fast ohne seine «stärkste Waffe gespielt» habe, so Zverev. Gemeint war der Aufschlag, der bis zum Finale nahezu perfekt funktionierte. Alcaraz konnte Zverev aber allein im ersten Satz dreimal breaken und so den Grundstein für seinen ersten inoffiziellen WM-Titel im Tennis legen.

Becker lobt Zverev für «Hundekampf»

Anderthalb Sätze sei es eine «Machtdemonstration» des 23 Jahre alten Spaniers gewesen, sagte Boris Becker. Doch der Deutsche stellte sein Spiel etwas um und bot am Ende mehr Gegenwehr. «Da geht er in den Hundekampf, das war hervorragend», schwärmte Becker bei Sky: «Er hat gezeigt, dass er sein Herz auf den Platz lassen will.»

Deswegen denkt Zverev auch nicht an eine Absage für die Davis-Cup-Endrunde, die für das deutsche Team am Donnerstag mit dem Viertelfinale gegen Großbritannien beginnt. «Aber ich werde sehr viel Behandlung brauchen», sagte Zverev. Er will Deutschland zum ersten Triumph im prestigeträchtigen Nationen-Wettbewerb seit 33 Jahren führen.

Auch beim Davis Cup könnte Alcaraz als Gegner warten

Auf dem Weg dorthin könnte es erneut zu einem Duell mit Alcaraz kommen, Spanien ist ein möglicher Halbfinal-Gegner. Es wäre Zverevs letzte Chance im Jahr 2026 zu beweisen, dass er seine großen Rivalen schlagen kann. Zverev sagte bei der Siegerehrung in Turin scherzhaft in Richtung des Spaniers: «Wenn du morgen deine Karriere beenden würdest, wäre das völlig in Ordnung.»

Alcaraz schaffte es als erst vierter Spieler, alle vier Grand-Slam-Titel und die ATP Finals zu gewinnen. Die drei anderen waren die Tennis-Idole Andre Agassi, Roger Federer und Novak Djokovic.