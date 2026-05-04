Yuito Suzuki verletzt sich beim 1:1 des SC Freiburg gegen Wolfsburg und wird ausgewechselt. Nun steht die Diagnose fest - mit Folgen für den Spieler, den Club und das wichtige Europa-League-Spiel.

Freiburg (dpa/lsw) – Aufgrund eines Schlüsselbein-Bruchs wird Mittelfeldspieler Yuito Suzuki dem SC Freiburg im bisher wichtigsten Europapokal-Spiel der Vereinshistorie am Donnerstag fehlen und bis auf weiteres ausfallen. Die Saison in der Fußball-Bundesliga ist für den 24 Jahre alten Japaner damit vorzeitig beendet. Auch hinter dem Traum von einer Teilnahme an der Weltmeisterschaft in diesem Sommer in den USA, Kanada und Mexiko dürfte zumindest ein dickes Fragezeichen stehen.

Für die Freiburger und Trainer Julian Schuster bedeutet der Ausfall vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) gegen Sporting Braga aus Portugal einen Rückschlag. Suzuki hatte sich nach einer Anlaufzeit nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer zu einer wichtigen Mittelfeld-Kraft entwickelt.

In Vigo war Suzuki noch ein Freiburger Hauptdarsteller

Im Europa-League-Viertelfinale in Vigo hatte der Japaner beim 3:1 noch zwei Tore erzielt. An diesem Donnerstag müssen die Badener gegen Braga eine 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen. Im offensiven Mittelfeld-Zentrum wäre Lucas Höler eine Option, Suzuki gegen die Portugiesen ersetzen.

Suzuki sei bereits operiert worden, teilte der Sport-Club mit. Der Fußballprofi hatte sich am Sonntag beim 1:1 gegen den VfL Wolfsburg bei einem Zusammenprall verletzt und war knapp zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit ausgewechselt worden. «Es sieht nicht ganz so gut aus», hatte Schuster schon am Sonntag gesagt.