Seit einem Jahr übt Peter Schlickenrieder eine Doppelfunktion aus. Nun gibt es einen neuen Langlauf-Cheftrainer.

Planegg (dpa) – Peter Schlickenrieder gibt sein Amt als Langlauf-Cheftrainer im Deutschen Skiverband nach acht Jahren ab, bleibt aber Sportdirektor. Der 56-Jährige hatte die beiden Funktionen seit Mai 2025 parallel ausgeübt. Das Amt des Sportdirektors teilt sich Schlickenrieder mit Wencke Hölig. Wie der DSV weiter mitteilte, wird Michael Bonfert neuer Cheftrainer. Neuer Trainer der Männer ist Torstein Dagestad, für die Frauen ist Michael Bittner verantwortlich.

«Besonders freut mich, dass mit Torstein ein junger, hochmotivierter Norweger dazukommt, der zuletzt das Team Swix Hofseth betreut hat und die neue Herausforderung beim DSV mit viel Tatendrang angeht», wurde Schlickenrieder in der Mitteilung zitiert.

Neue Funktion für Axel Teichmann

Der 38-jährige Bonfert war bisher gemeinsam mit Marc Steur für die Männer zuständig. Bittner folgt bei den Frauen auf Per Nilsson und Axel Teichmann, der künftig als sogenannter Head of Performance arbeiten wird. Teichmann soll mit anderen Trainern altersübergreifend eine gemeinsame trainingsmethodische Linie entwickeln.

Bei den vergangenen Olympischen Winterspielen in Italien hatte es für das deutsche Langlauf-Team Bronze im Team-Sprint durch Laura Gimmler und Coletta Rydzek gegeben.