Planegg (dpa) – Neue Aufgabe für den erfolgreichen Teamchef der deutschen Langläufer Peter Schlickenrieder. Der 55-Jährige übernimmt von sofort an auch die Rolle des Sportdirektors Langlauf im Deutschen Skiverband (DSV). Er folgt in dieser Funktion auf Andreas Schlütter, der in den DSV-Vorstand berufen wurde.

Schlickenrieder ist seit 2018 Cheftrainer der DSV-Langläuferinnen und -Langläufer. Er wird künftig auch die strategische Ausrichtung und die sportliche Leitung im Langlauf verantworten, teilte der Verband mit. Die Trainerstruktur der Nationalmannschaften bleibt unverändert. Bei den Damen wird das erfolgreiche Trainerduo Per Nilsson/Axel Teichmann weiterhin die Leitung haben. Bei den Herren bleiben Marc Steur und Michael Bonfert verantwortliche Trainer.

Schlickenrieder dankt Schlütter und dem gesamten Team

«Das ist eine Aufgabe, auf die ich mich einerseits sehr freue. Anderseits bin ich mir der Verantwortung und der Fülle der Herausforderungen, noch dazu in einem olympischen Winter, sehr wohl bewusst», sagte Schlickenrieder. «Das ist nur mit einem gut funktionierenden Team möglich. Von daher bin ich sehr froh, dass wir unsere Disziplin in den vergangenen Jahren unter der Führung von Andreas Schlütter kontinuierlich weiterentwickelt haben. Denn ohne die Kolleginnen und Kollegen, die mir aus den verschiedenen Bereichen mit ihrem Knowhow und ihrer Erfahrung zur Seite stehen, wäre eine solche Doppelfunktion sicherlich nicht umsetzbar.»

Der frühere Langläufer Schlickenrieder hatte seinen größten Erfolg bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City, als er im Sprint die Silbermedaille gewann. Zudem gelangen ihm zwei Weltcup-Einzelerfolge sowie fünf deutsche Meistertitel. Als Teamchef führte er unter anderem Katharina Hennig und Victoria Carl 2022 in China zum Olympiasieg im Teamsprint.