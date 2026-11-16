Alexander Zverev startet als stolzer Weltranglistenerster bei den ATP Finals - und demonstriert das auf dem Platz und auch nach außen. Boris Becker sendet ein Signal der Versöhnung.

Turin (dpa) - Als ihn der italienische TV-Reporter im Interview begeistert mit «Modespieler Nummer eins in der Welt» ansprach, musste Alexander Zverev schmunzeln. Eigentlich gilt der deutsche Tennisstar bei Turnieren eher als Modemuffel, doch zum Auftakt der ATP Finals sorgte er mit seiner auffälligen schwarz-weißen Jacke mit goldener Verzierung für viel Aufmerksamkeit. Fast noch mehr als mit seinem beeindruckenden Sieg gegen den Spanier Rafael Jodar.

«Ich habe mit der Jacke nichts zu tun, das war eine Überraschung von Adidas - aber eine sehr schöne», sagte der Weltranglistenerste bei Sky und präsentierte die vielen auf das Unikat gestickten Details: eine große Nummer 1, die zwei in diesem Jahr gewonnenen Grand-Slam-Trophäen, seine vier Hunde, seine Initialen, der Name seiner Tochter Mayla und das Motto seiner Diabetes-Stiftung: «Das einzige Limit ist das, was du dir selbst setzt.»

Nummer 1 verdient oder nicht? «Das ist nur Gerede»

Die Jacke ist ein Geschenk seines Ausrüsters für das bislang erfolgreichste Jahr seiner Karriere. Dieses will Zverev beim ATP-Saisonabschluss in Turin mit dem dritten Triumph nach 2018 und 2021 krönen. Dass er dabei auch gegen seine Kritiker kämpft, weiß Zverev - auch wenn er dies öffentlich runterspielt.

«Das ist nur Gerede, das man am Rande mitbekommt», sagte der Olympiasieger von 2021 nach seinem 6:4, 6:4 gegen den aufstrebenden Jodar. Aber ganz so locker nimmt er die Debatte, ob er verdient die Nummer eins der Tennis-Welt ist, wohl doch nicht. Er wollte in der Pressekonferenz unbedingt seine viel diskutierte Negativ-Bilanz gegen Top-Ten-Spieler in diesem Jahr erklären.

Magenprobleme wegen Sushi

Sechs der neun Niederlagen habe er gegen Jannik Sinner kassiert, den aktuell am Knie verletzten Italiener. «Also können wir die rausrechnen? Er ist ein Roboter, kein Mensch», sagte Zverev lächelnd. Dann betonte er mit ernsterer Miene, dass seine Bilanz gegen die sieben Spieler, die sich auch für die ATP Finals qualifizieren konnten, 6:2 betrage.

Unmittelbar vor Turnierstart hatte Zverev andere Sorgen. Er habe sich Sushi liefern lassen, «und ich glaube, die waren nicht so gut», erzählte er. Die Folgen: Magenschmerzen und Schlafprobleme. Umso beeindruckender geriet sein Startsieg gegen Jodar mit einer fast perfekten Leistung.

Jetzt gegen Shelton

Doch auch ein Sieg im zweiten Gruppenmatch am Dienstag (etwa 20.30 Uhr/Sky) gegen den Weltranglistenvierten Ben Shelton, der zum Auftakt den Franzosen Arthur Fils in drei Sätzen bezwang, würde nicht alle Zweifel am Nummer-1-Status ausräumen. Dafür muss Zverev vermutlich den Titel holen und dabei bestmöglich Carlos Alcaraz schlagen. Der Spanier verpasste wie Sinner verletzungsbedingt viele Turniere, reiste aber als Topfavorit nach Turin - und nicht Zverev.

Die Frage, ob er als Nummer eins automatisch auch der beste Spieler der Welt ist, sei schwer zu beantworten, so Zverev. Der Champion der French Open und US Open ist aber der Meinung, «dass ich die beste Saison von allen gespielt habe». Und wenn man nur die Grand-Slam-Turniere betrachte, «war ich definitiv der beste Spieler der Welt».

Becker über Disput mit Zverev: «Suppe ist gegessen»

Ähnlich sieht es Boris Becker. Deswegen überrascht es, dass die beiden zuletzt in der Öffentlichkeit einen Disput führten. Für den dreimaligen Wimbledon-Gewinner ist das Thema aber erledigt. «Die Suppe ist gegessen. Ich mache meinen Job, ich bin froh hier zu sein, über Tennis zu kommentieren - und am liebsten über Sascha», sagte Sky-Experte Becker: «Ich glaube nicht, dass wir ein Problem haben.»

Genau wissen tut er es aber nicht, denn aktuell herrscht eher Funkstille zwischen dem Ex-Star und seinem Nachfolger. Die Begegnung mit Zverev und dessen Team scheut Becker in Turin aber nicht. «Ich bin gut erzogen, ich gehe zu jedem Menschen hin, den ich lange kenne, und sage 'Hallo'.»