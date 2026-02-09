Schlägerei in der Bahnhofshalle - Bundespolizei Trier sucht Zeugen





Eine Gruppe männlicher Personen soll einen Reisenden zu Boden gestoßen, geschlagen und getreten haben. Im Nachgang entfernten sich sowohl die Gruppe als auch der Geschädigte in unbekannte Richtung. Ob der Geschädigte Verletzungen davongetragen hat, ist nicht gewiss.



Personen, die das Geschehen beobachtet haben und Angaben zum

Tathergang machen können, werden gebeten, sich bei der

Bundespolizei Trier unter 0651 -43678 -0 zu melden.



