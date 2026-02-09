Trier
Schlägerei in der Bahnhofshalle - Bundespolizei Trier sucht Zeugen
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am Sonntagabend (8. Februar) gegen 18:50 Uhr kam es in der Bahnhofshalle des Hauptbahnhofs Trier zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Eine Gruppe männlicher Personen soll einen Reisenden zu Boden gestoßen, geschlagen und getreten haben. Im Nachgang entfernten sich sowohl die Gruppe als auch der Geschädigte in unbekannte Richtung. Ob der Geschädigte Verletzungen davongetragen hat, ist nicht gewiss.

Personen, die das Geschehen beobachtet haben und Angaben zum
Tathergang machen können, werden gebeten, sich bei der
Bundespolizei Trier unter 0651 -43678 -0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de


Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

