Schlägerei im Hauptbahnhof Trier - Bundespolizei sucht Zeugen

Trier (ots) -



Am 29.9.2026 gegen 1:00 Uhr kam es am Bahnsteig 10 Süd des Hauptbahnhofs Trier zu einer körperlichen Auseinandersetzung.



Zwei maskierte und dunkel gekleidete männliche Personen sollen einen 14-jährigen Jugendlichen mehrfach getreten und in den Bauchraum geschlagen haben. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.



Der Jugendliche wurde zwecks ärztlicher Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.



Personen, die das Geschehen beobachtet haben und Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

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