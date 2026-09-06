Naomi Osaka sorgt mit ihren Outfits und Auftritten für Aufsehen bei den US Open. In der dritten Runde muss die Ex-Siegerin zittern und bittet für ihr Verhalten um Entschuldigung.

New York (dpa) – Voller Reue hat sich Naomi Osaka nach ihrem mühevollen Achtelfinaleinzug bei den US Open an die Zuschauer gerichtet. Beim 6:3, 3:6, 7:5 über die Belgierin Elise Mertens hatte der japanische Tennisstar frustriert immer wieder über sich selbst geschimpft und auch den Schläger auf den Platz geworfen. «Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich gut gespielt habe, und das hat mich wirklich runtergezogen. Ich war sehr negativ mit mir selbst, deshalb tut mir mein Verhalten wirklich leid», sagte die 28-Jährige im Interview auf dem Platz. «Es tut mir wirklich leid für die kleinen Kinder, die zugeschaut haben», ergänzte Osaka, die selbst Mutter einer Dreijährigen ist.

«Buchstäblich geschockt, dass ich dieses Match gewonnen habe»

Osaka zeigte sich völlig erleichtert über den Drittrunden-Sieg. Nach 2:38 Stunden stützte die zweimalige US-Open-Siegerin den Kopf auf ihren Schlägergriff und pustete kräftig durch. «Ich bin buchstäblich geschockt, dass ich dieses Match gewonnen habe», sagte sie. «Ehrlich, ich kann es nicht glauben.»

Im dritten Satz lag Osaka bereits 2:4 mit einem Break hinten, kämpfte sich aber noch mal zurück. In der Runde der besten 16 steht sie nun vor einer ganz schweren Aufgabe: Osaka trifft auf die an Nummer zwei gesetzte Jelena Rybakina aus Kasachstan.

Osaka immer wieder mit spektakulären Outfits

Osaka sorgt bei den US Open auch mit ihren spektakulären Outfits für Aufsehen. Beim Auftakt hatte sie sich in einem langen, hellen Kleid mit Umhang samt Kapuze präsentiert und die Haare zu eng am Kopf geflochtenen Zöpfen getragen. Dies war eine Hommage an die Basketball-Legende Allen Iverson. Vor dem Duell mit Mertens trug sie nun einen grau karierten Blazer-Hoodie und eine weit geschnittene, lange Hose.

Im vorigen Jahr hatte Osaka das Finale der US Open erreicht. Jetzt hofft sie auf den ersten Grand-Slam-Titel seit 2021.