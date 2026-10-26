Martin Schindler hat ein hartes Jahr 2026 hinter sich - und trumpft in Dortmund plötzlich auf. Über die Emotionen des Darts-Profis, der nach dem verlorenen EM-Endspiel weint.

Dortmund (dpa) – Gleich mehrere Male wischte sich Martin Schindler auf der großen Darts-Bühne von Dortmund die Tränen aus den Augen. Die Stimme des besten deutschen Profis stockte, ehe er sagte: «Als ich vor zehn Jahren mit dem professionellen Darts angefangen habe, habe ich nichts erwartet. Jetzt war ich in einem Endspiel bei einem Major-Turnier. Ich habe alles getan, um es zu gewinnen. Aber ich bin einfach nur glücklich.»

Viele Tiefschläge bei der EM

Das erst am Ende knappe 8:11 im EM-Finale gegen den Engländer Ross Smith verhinderte zwar die historische erste Krönung eines deutschen Profis bei einem der Major-Turniere. Sein denkwürdiger Lauf bedeutete Schindler trotzdem viel. Mit schluchzender Stimme dankte er dem Publikum in der Westfalenhalle.

Alleine bei der EM hat der 30 Jahre alte Strausberger in den vergangenen Jahren so viele sportliche Tiefschläge hinnehmen müssen. Bei seinen ersten fünf Teilnahmen verlor Schindler in der ersten Runde, erst vor einem Jahr gelang ein Sieg. Und nun? Der Finaleinzug nach Erfolgen gegen die Weltklasse-Profis Jonny Clayton und Wessel Nijman kam vollkommen unerwartet.

Offene Worte: «Wir sind verletzlich»

Europameister Smith würdigte den unterlegenen Deutschen nach seinem zweiten EM-Titel. «Er ist fantastisch. Er ist außerdem ein wirklich netter Kerl, aber es ist extrem schwierig, gegen ihn zu spielen. Er ist ein Kämpfer», sagte Smith, der bereits mit 8:2 geführt hatte und beim Stand von 10:8 noch in Probleme zu geraten drohte.

Schindler erlebte in Dortmund bewegende Tage nach einer von Misserfolgen geprägten Saison. Nach seinem überraschenden 6:5 gegen Mitfavorit Nijman sagte die deutsche Nummer eins am Freitagabend: «Wir sind verletzlich, es kann uns mal schlecht gehen.» Nach dem fulminanten Lauf bis ins EM-Finale vergoss Schindler aber eher ein paar Tränen des Glücks.