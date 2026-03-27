Folge des Iran-Kriegs
Schiffe liegen fest: TUI Cruises streicht Kreuzfahrten
Blick auf die Firmenzentrale von Tui Cruises in Hamburg
TUI Cruises muss mehrere Kreuzfahrten streichen, weil die Mein Schiff 4 und die Mein Schiff 5 im Persischen Golf festliegen.
Marcus Brandt. DPA

Weil mehrere Schiffe wegen des Iran-Kriegs im Persischen Golf festliegen, streicht TUI Cruises geplante Kreuzfahrten. Diese Reisen sind (bisher) betroffen.

Lesezeit 1 Minute

Hamburg (dpa/tmn) – Der Iran-Krieg beeinträchtigt auch Reisen jenseits der Konfliktregionen. TUI Cruises streicht mehrere Kreuzfahrten, weil die Mein Schiff 4 und die Mein Schiff 5 nach Angaben des Unternehmens weiter im Persischen Golf festliegen.

Betroffen sind die Reisen der Mein Schiff 4 mit Reisebeginn bis einschließlich 11. April 2026. Sowie die Reisen der Mein Schiff 5 mit Reisebeginn bis einschließlich 24. April 2026. Darüber informiert das Unternehmen auf seiner Website. Die betroffenen Passagiere seien informiert worden.

Wie es weitergeht, ist offen

Das Unternehmen gibt an, in enger Abstimmung mit den zuständigen Stellen in engem Kontakt zu stehen. Namentlich mit dem Auswärtigen Amt, den verantwortlichen Botschaften, internationalen Sicherheitsexperten und den Sicherheitsteams der Muttergesellschaften – TUI und Royal Carribean. Die Lage würde fortlaufend bewertet und Szenarien für die Eingliederung in den regulären Fahrplan abgeleitet.

Entscheidungen würden auf Grundlage aktueller behördlicher Empfehlungen getroffen, die Sicherheit der betroffenen Crews stehe derzeit an oberster Stelle.

© dpa-infocom, dpa:260327-930-876993/1

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