Extra Schauspieler und Musiker in einem Projekt versammelt 30.10.2024, 16:49 Uhr

Britta Shulamit Jakobi ist freischaffende Schauspielerin im Theater, bei Film, TV und Hörfunk. Sie hat 2015 die Gastpeilproduktion rimon productions gegründet. Ihr Debüt gelang mit „Scherben“ von Arthur Miller und einer konzertanten Lesung zu Paul Celan und Ingeborg Bachmann im WDR 3 zu den Jüdischen Kulturtagen Rhein Ruhr.

Hanno Dinger studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater in Bern. Nach vielen Jahren auf deutschsprachigen Bühnen ist er bei rimon productions in verschiedensten Protagonistenrollen zu erleben: „Scherben“, „Das Kind von Noah“, „Zwischenfall in Vichy“, „Weinhebers Koffer“, „Herr Klee und Herr Feld“ und „Ottla – Franz Kafkas Lieblingsschwester“.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen