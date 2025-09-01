Im Sturm legt der FC Schalke 04 noch einmal nach und holt Christian Gomis aus Winterthur.

Gelsenkirchen (dpa) – Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat kurz vor dem Ende der Transferfrist noch Angreifer Christian Gomis verpflichtet. Der 25-Jährige kommt vom FC Winterthur aus der Schweiz und erhält bei den Königsblauen einen Vertrag bis 2029.

«Christian Gomis passt mit seiner Laufstärke und intensiven Spielweise in das Anforderungsprofil, das wir für Stürmer definiert haben. Er hat sich Jahr für Jahr gesteigert und verfügt über Entwicklungspotenzial», sagte Sportdirektor Youri Mulder.