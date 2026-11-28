Vier Partien, vier Remis: Gukesh Dommaraju und Jawochir Sindarow finden bislang keinen Weg zum Sieg. Am Sonntag wartet das fünfte Duell – kippt dann das Gleichgewicht?

Genf (dpa) – Auch im vierten Duell um die Schach-Weltmeisterschaft hat es in Genf keinen Sieger gegeben. Titelverteidiger Gukesh Dommaraju und sein usbekischer Herausforderer Jawochir Sindarow trennten sich erneut mit einem Remis. Nach 34 Zügen und dreieinhalb Stunden Spielzeit einigten sich die beiden Kontrahenten auf ein Unentschieden. Für die beiden 20-Jährigen steht es damit nun 2:2.

Bereits die beiden drei Aufeinandertreffen waren ohne Sieger zu Ende gegangen. Für einen Sieg gibt es einen Punkt, bei einem Remis erhalten beide Spieler einen halben Zähler. Wer zuerst 7,5 Punkte erreicht, gewinnt den WM-Titel. Sollte nach den maximal 14 Partien Gleichstand herrschen, entscheidet am 12. Dezember ein Tiebreak. Das Preisgeld beträgt 2,5 Millionen Dollar.

Am Sonntag (15.00 Uhr) steht in der «Bibliotheca Bodmeriana», einem Literaturmuseum am Genfersee, die fünfte Partie auf dem Programm. Vor zwei Jahren hatte sich Gukesh gegen den Chinesen Ding Liren im letzten Spiel zum jüngsten Weltmeister der Geschichte im klassischen Schach gekrönt.