Stundenlang sitzt Dommaraju Gukesh am Brett – und schließt dabei gerne mal minutenlang die Augen. Warum er diese Pause bei einer WM-Partie durchaus passend findet.

Genf (dpa) – Schach-Weltmeister Dommaraju Gukesh schließt während seiner stundenlangen Spiele gerne minutenlang die Augen – in einem Interview hat Gukesh seine auffällige Angewohnheit nun mit viel Augenzwinkern erklärt.

«Na ja, es gibt nicht viel zu sehen während so eines WM-Matches», sagte Gukesh der «Süddeutschen Zeitung». «Es gibt keine weiteren Partien im Saal wie bei anderen Turnieren, sondern nur dieses eine Brett. Und wie lange kann man das schon anstarren?», scherzte der 20 Jahre alte Inder.

Gukesh will ab heute in Genf seinen Titel gegen den ebenfalls 20 Jahre alten Usbeken Javokhir Sindarov verteidigen. Bei der WM spielen die beiden 14 Partien gegeneinander. Gewinner ist, wer zuerst 7,5 Punkte erreicht. Bei Gleichstand folgt ein Tiebreak. Das Preisgeld beträgt 2,5 Millionen Dollar.

Titelverteidiger will Erfahrungen aus WM 2024 nutzen

Gukesh betonte in dem Interview, dass er die stundenlangen Spiele liebe. «Mir gefällt die Idee, dass es zwei Menschen gibt, oder besser gesagt zwei Teams, die irgendwie versuchen, den anderen auszutricksen», sagte Gukesh. «Das Mind Game hinter den Kulissen finde ich faszinierend. Ein Teil davon zu sein, ist einfach wundervoll.»

Der 20-Jährige wurde vor zwei Jahren erstmals Weltmeister. Bei der WM 2024 habe er einige Dinge gelernt, die er dieses Mal anders machen wolle – «aber es ist schwierig, darüber gerade jetzt zu sprechen», scherzte Gukesh. «Es geht um Kleinigkeiten.»