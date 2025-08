Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund vier Jahre nach der Sprengung der maroden Salzbachtalbrücke der Autobahn 66 in Wiesbaden ist das neue Bauwerk am Freitagabend vollständig für den Verkehr freigegeben worden. Bereits seit 2023 war der Verkehr über die erste neu errichtete Teilquerung, die Südbrücke, gerollt. Allerdings gab es seitdem nur zwei verengte Fahrstreifen in jede Richtung - und das führte regelmäßig zu Staus im Berufsverkehr. Nun ist auch die Nordbrücke für den Verkehr freigegeben. Die A66 verbindet den Rheingau mit Frankfurt.

Die alte, rund 300 Meter lange Salzbachtalbrücke war im November 2021 gesprengt worden. Zuvor war das Bauwerk aus den 1960er-Jahren zur Sicherheit gesperrt worden, nachdem Betonbrocken herabgefallen waren. «Das Nadelöhr geht auf», sagte Wiesbadens Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD). Die allerschlimmsten Härten seien zwar schon durch die Öffnung der Südbrücke behoben worden. Mit der Freigabe der Nordbrücke ende dennoch «eine lange Leidenszeit».