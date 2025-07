Ducati-Pilot Marc Márquez lässt der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance und wird seinem Spitznamen «King of the Ring» beim MotoGP-Rennen in Deutschland eindrucksvoll gerecht. Acht Piloten stürzen.

Hohenstein-Ernstthal (dpa) – Der achtfache Motorrad-Weltmeister Marc Márquez hat seinen 200. Start in der Königsklasse mit einem souveränen Sieg auf dem Sachsenring gekrönt. Der spanische Ducati-Pilot gewann den Großen Preis von Deutschland bereits zum neunten Mal in seiner MotoGP-Karriere. 256.441 Zuschauer kamen am Rennwochenende an die Strecke – damit wurde der Rekord erneut geknackt.

Der MotoGP-Dominator baute mit seinem siebten Saisonsieg die Führung in der Gesamtwertung weiter aus. Hinter Márquez, der am Samstag auch den Sprint gewonnen hatte, landeten beim Sturzfestival auf dem Sachsenring sein jüngerer Bruder Alex Márquez und Francesco Bagnaia (beide Ducati). Insgesamt schieden acht Piloten aus.

In der Moto3-Klasse durfte sich der Intact-GP-Rennstall über einen Heimsieg freuen, den David Muñoz für die Memminger einfuhr. «Er hat das sehr smart gemacht, das war beeindruckend», sagte Teamchef Jürgen Lingg.

Kratochwil zum Abschluss auf dem Podest

Zudem behauptete in Fynn Kratochwil ein Lokalmatador die Führung in der Gesamtwertung des Northern Talent Cups. In der vom ADAC, Honda und MotoGP-Rechteinhaber Dorna geförderten Nachwuchsserie belegte der 14-Jährige einen Tag nach seinem Sieg am Samstag den dritten Rang. Der Thüringer gilt als eines der größten deutschen Talente.