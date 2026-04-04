Tischtennis
Sabine Winter erreicht World-Cup-Halbfinale
Sabine Winter
Sabine Winter steht im World-Cup-Halbfinale. (Archivbild)
Then Chih Wey. DPA

Im Viertelfinale wirft die 33 Jahre alte Winter die Weltranglisten-Achte Wang Yidi aus dem Rennen. Jetzt geht es gegen die Titelverteidigerin und aktuelle Weltmeisterin.

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Macau (dpa) – Tischtennis-Spielerin Sabine Winter steht im Halbfinale des World-Cup-Turniers in Macau. Die 33-Jährige vom TSV Dachau setzte sich im Viertelfinale mit 4:0 (11:7, 11:9, 11:9, 11:8) gegen die Weltranglisten-Achte Wang Yidi aus China durch. Am Sonntag geht es für Winter gegen die chinesische Titelverteidigerin und Weltmeisterin Sun Yingsha um den Einzug in das Endspiel.

Der World Cup ist im Tischtennis das wichtigste internationale Turnier nach den Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen. «Ich bin sehr glücklich, dass ich bei diesem Prestigeturnier im Halbfinale stehe», sagte Winter. Elf Jahre nach der Deutschen Petrissa Solja ist die Dachauerin die erste Europäerin, die wieder unter den besten vier Spielerinnen dieser Veranstaltung steht.

© dpa-infocom, dpa:260404-930-905650/1

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