WTA-Tour
Sabalenka verpasst Finale von Berlin
Aryna Sabalenka
Aryna Sabalenka hat in Berlin keine Chance mehr auf den Titel. (Archivbild)
Aurelien Morissard. DPA

Der Rasen ist nicht der favorisierte Untergrund für Aryna Sabalenka. Jessica Pegula kann dafür auf ihren zweiten Turniererfolg in Berlin hoffen.

Lesezeit 1 Minute

Berlin (dpa) - Die Tennis-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka muss weiter auf ihren ersten Titel auf Rasen warten. Bei den mit 1,2 Millionen Euro dotierten Berlin Tennis Open unterlag die 28-Jährige aus Belarus der an Nummer drei gesetzten Jessica Pegula aus den USA mit 4:6, 7:6 (7:4) und 0:6.

Wie am Vortag gegen die ungesetzte Tschechin Nikola Bartunkova rannte die sechsmalige Grand-Slam-Siegerin einem frühen Break hinterher. Dafür fand Sabalenka im zweiten Durchgang zu ihrem Spiel. Doch beim Stand von 5:2 vergab die topgesetzte Spielerin zwei Satzbälle und kassierte gleich darauf ein Break zum 4:5, sodass der Tiebreak entscheiden musste. 

Dieser musste aufgrund vom einsetzenden Regen beim Stand von 3:1 für Pegula unterbrochen werden. Die knapp zweistündige Pause tat Sabalenka besser, die den Tiebreak mit 7:4 für sich entschied. Doch im entscheidenden Durchgang übernahm Pegula wieder die Kontrolle und sorgte mit drei Breaks für den Einzug in das Finale.

© dpa-infocom, dpa:260620-930-255084/2

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren