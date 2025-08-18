Sébastien Haller sieht keine Zukunft mehr beim BVB und wechselt in die Niederlande. Dortmund spart sich zumindest das Gehalt des Angreifers.

Dortmund (dpa) – Stürmer Sébastien Haller verlässt Borussia Dortmund und wechselt endgültig zum FC Utrecht. Dies bestätigte der Fußball-Bundesligist. Der 31-Jährige kehrt damit zum niederländischen Erstligisten zurück, für den er bereits von 2015 bis 2017 spielte und an den er zuletzt ein halbes Jahr ausgeliehen war.

Über die Ablöse machte der BVB keine Angaben, sein Vertrag in Dortmund lief ursprünglich bis 2026. Nach Medienberichten soll die Borussia dem Angreifer eine Abfindung bezahlen, um mit seinem Abgang sein Gehalt einzusparen. In Utrecht erhält Haller einen Einjahresvertrag.

Schnelle Rückkehr nach Krebserkrankung

«Sébastien hat hier eine besondere Geschichte geschrieben. Seine Krebserkrankung hat er mit beeindruckender Stärke bekämpft», sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. Haller hatte im Juli 2022 die Diagnose Hodenkrebs bekommen und war im Januar 2023 auf den Platz zurückgekehrt.

Haller spielte von 2017 bis 2019 auch für Eintracht Frankfurt. 2022 kam der ivorische Nationalspieler von Ajax Amsterdam nach Dortmund und bestritt 33 Liga-Spiele (neun Tore) für den BVB.