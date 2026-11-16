Mirra Andrejewa gewinnt das Endspiel der WTA Finals gegen Elina Switolina. Danach wendet sich die Russin an ihre ukrainische Gegnerin - freundlicher als zuvor eine andere Spielerin aus Belarus.

Indian Wells (dpa) – Die russische Tennisspielerin Mirra Andrejewa hat nach ihrem Triumph bei den WTA Finals freundliche Worte für ihre Gegnerin Elina Switolina aus der Ukraine gefunden. Nach dem 7:5, 6:3 am Sonntag im kalifornischen Indian Wells wendete sie sich bei der Siegerehrung direkt an Switolina, die bei Matches gegen Spielerinnen aus Russland wegen des Ukraine-Krieges Handschläge und gemeinsame Fotos verweigert.

«Glückwunsch, Elina und Team, für eine großartige Woche. Du hattest eine großartige Saison, und ich weiß, dass es schwer ist, im Finale zu verlieren», sagte Andrejewa nach ihrem Erfolg beim Saisonabschluss der Frauen-Tennis-Tour. Die 19 Jahre alte French-Open-Siegerin fügte hinzu: «Du hast eine kleine Tochter. Du bist eine großartige Mutter, komm zurück und mach weiter. Ich wünsche Dir nur das Beste für die nächste Saison.»

Die 32 Jahre als Switolina und der ehemalige französische Tennisprofi Gaël Monfils (40) – der Vater ihres Kindes – hatten zuletzt ihre Trennung bekanntgegeben.

Entschuldigung von Sabalenka

Andrejewas persönliche Äußerungen standen in starkem Gegensatz zu einem Wutausbruch der früheren Weltranglistenersten Aryna Sabalenka. Die 28-Jährige aus dem ukrainischen Nachbarland Belarus, das Russland bei dessen Angriffskrieg unterstützt, hatte sich für eine Schimpftirade während des verlorenen Gruppenmatches gegen Switolina entschuldigt.

«Ich war frustriert über eine kleine Gruppe von Zuschauern, die meine Fehler aggressiv bejubelt hat, und ich habe in dem Moment emotional reagiert», schrieb Sabalenka auf Instagram. Ihre Worte hätten sich nicht gegen Switolina gerichtet, versicherte sie.

Auf Internetplattformen wurde gemutmaßt, Sabalenka habe Switolina aufgrund ihrer Herkunft persönlich beschimpft, doch zu hören sind die Worte nicht. Sie hätte mit ihrem Frust anders umgehen sollen, schrieb Sabalenka, die durch ihre Niederlage das Halbfinale verpasst hatte. «Ich entschuldige mich bei allen, die ich verletzt habe.» Switolina sagte, sie wolle Sabalenka nichts unterstellen.