Er zählt zu den besten Quarterbacks der NFL-Geschichte, seine Zeit bei den Seattle Seahawks brachte dem Team ungekannte Erfolge. Zuletzt lief es nicht mehr, jetzt wechselt Russell Wilson die Seiten.

New York (dpa) – NFL-Quarterback Russell Wilson hat seine Karriere beendet und wird TV-Experte. Der 37-Jährige spielte 14 Jahre lang in der National Football League und führte die Seattle Seahawks 2013 zu deren erstem Triumph im Super Bowl. Nach zehn Jahren in Seattle ging er zu den Denver Broncos, konnte dort in zwei Spielzeiten die Erwartungen aber nicht erfüllen. Auch die Stationen bei den Pittsburgh Steelers und den New York Giants brachten nicht mehr die erhofften Resultate.

Wilson, Peyton Manning und Dan Marino sind die einzigen Quarterbacks, die in ihren drei ersten NFL-Saisons auf jeweils mindestens 20 Touchdown-Pässe kamen. Zudem wurde Wilson zehn Mal in den Pro Bowl gewählt, eine Ehrung für die besten Spieler einer Saison.

Kleiner als jeder andere Quarterback beim Super-Bowl-Sieg

Wilson verkündete die Entscheidung über soziale Medien per Video. «Ich bin so gesegnet, dass ich weiter tun darf, was ich so liebe – rund um das beste Spiel der Welt sein», sagt er darin. Mit 1,80 Meter Körpergröße ist Wilson der kleinste Quarterback, der als Spieler in der Startaufstellung den Super Bowl gewonnen hat. Zuletzt hatte er noch überlegt, ob er eine weitere Saison bei den Giants spielen und dort als Ersatzmann von Geno Smith aktiv sein sollte. Diesen Gedanken hat er aber verworfen.