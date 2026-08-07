Rumäne schlägt Zugbegleiterin ins Gesicht





Nach bisherigen Ermittlungen der Bundespolizei führte die Zugbegleiterin kurz vor Einfahrt in den Bahnhof Schweich eine Fahrscheinkontrolle durch. Dabei stellte sie fest, dass der Rumäne ohne Ticket unterwegs war und schloss ihn von der Weiterfahrt aus. Bei Halt am Bahnhof Schweich schlug der Rumäne der Zugbegleiterin ins Gesicht und verließ den Zug.



Kurz darauf wurde er von einer Streife der Bundespolizei im Nahbereich des Bahnhofs Schweich vorläufig festgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 2,13 Promille. Auf Anordnung der Richterin wurde eine Blutentnahme durchgeführt.



Aufgrund leichter Verletzungen (Lippe, Wange) begab sich die Zugbegleiterin in ärztliche Behandlung.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 30-Jährige die Dienststelle wieder verlassen. Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen wurden eingeleitet.



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