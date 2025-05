San Antonio (dpa) – Nach jüngsten gesundheitlichen Problemen gibt Trainer-Legende Gregg Popovich seinen Job bei den San Antonio Spurs ab. Wie der Club aus der nordamerikanischen Profiliga NBA bekanntgab, tritt der 76-Jährige zurück und wird Präsident der Basketball-Abteilung. «Obwohl meine Liebe und Leidenschaft für den Sport ungebrochen ist, habe ich beschlossen, als Cheftrainer zurückzutreten», erklärte Popovich.

In 29 Jahren als Chefcoach der Spurs feierte Popovich 1.422 Siege in der regulären Spielzeit und damit mehr als jeder andere Trainer in der NBA. Zudem war kein Coach länger bei nur einem Club als er. Mit ihm gewann San Antonio fünfmal die Meisterschaft. Überdies war er Trainer der US-Auswahl, die bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 Gold gewann.

Zuletzt hatten dem 76-Jährige jedoch zunehmend gesundheitliche Probleme zu schaffen gemacht. Anfang November vergangenen Jahres hatte Popovich einen leichten Schlaganfall erlitten. Anschließend hatte er zwar angekündigt, wieder ins Trainer-Geschäft zurückkehren zu wollen. Allerdings hatte er eine Pause zum Ende der laufenden Saison genommen.

Medizinischer Zwischenfall im Restaurant

Mitte April war es dann jedoch zu einem medizinischen Zwischenfall gekommen. Bei einem Restaurant-Besuch in San Antonio hatte er über Unwohlsein geklagt und war auf einer Trage aus dem Restaurant gebracht worden.

Der Vertrag von Popovich bei den Spurs läuft bis zur Saison 2027/2028. Seit dem Schlaganfall Anfang November ist Assistenztrainer Mitch Johnson für das Team verantwortlich.

opovich trainiert die Spurs seit 1996 und ist damit der Rekordhalter in der NBA für die längste Amtszeit bei nur einem Verein. Für seine Erfolge wurde er 2023 in die Hall of Fame aufgenommen. «Er ist als Mensch, Führungspersönlichkeit und Trainer wirklich einzigartig. Unsere ganze Familie und Fans weltweit sind dankbar für seine bemerkenswerte 29-jährige Tätigkeit als Cheftrainer der San Antonio Spurs», sagte Peter J. Holt, Managing Partner der Spurs.