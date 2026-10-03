Nils Dunkel gewinnt nach einer Verletzungspause die zweite WM-Qualifikation der Turner. Der deutsche Mehrkampfmeister fehlt hingegen.

Stuttgart (dpa) – Der frühere Barren-Europameister Nils Dunkel hat sich nach längerer Verletzungspause erfolgreich zurückgemeldet. Der 29-Jährige gewann in Stuttgart die zweite und entscheidende Qualifikation der deutschen Turner für die Weltmeisterschaften vom 17. bis 25. Oktober in Rotterdam.

Dunkel kam in einem von zahlreichen Stürzen geprägten Wettkampf im Mehrkampf auf 77,60 Punkte und verwies Alexander Kunz aus Pfuhl (77,25) und Mixed-Europameister Timo Eder aus Ludwigsburg (77,025) auf die weiteren Podestplätze. Milan Hosseini (Böckingen), der die erste Qualifikation am 19. September für sich entschieden hatte, landete mit 73,45 Punkten auf Rang vier.

Deutscher Mehrkampfmeister fehlt

Dunkel hatte die EM im August in Zagreb und damit auch seine mögliche Titelverteidigung an den beiden Holmen wegen einer Handverletzung verpasst und musste wegen einer Erkrankung auch bei der ersten WM-Qualifikation passen.

Der deutsche Mehrkampfmeister Radomyr Stelmakh, der beim ersten Test auch nicht dabei war, fehlte erkältet. Bundestrainer Jens Milbradt rechnet jedoch weiter damit, den gebürtigen Ukrainer, der seit diesem Jahr für Deutschland startet, in die WM-Riege einbauen zu können. Auch Eder gilt als gesetzt.