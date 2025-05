Rubljow in Hamburg im Halbfinale – deutsche Doppel raus

Andrej Rubljow ist der letzte Favorit beim Tennis-Turnier in Hamburg. Der Russe wird seiner Rolle gerecht und zieht in die Vorschlussrunde ein. Für zwei deutsche Doppel ist das Turnier beendet.

Hamburg (dpa) – Andrej Rubljow hat beim ATP-Turnier in Hamburg das Halbfinale erreicht. Der russische Tennis-Profi setzte sich gegen den Italiener Luciano Darderi in drei Sätzen mit 6:1, 3:6, 6:3 durch. Nach dem Aus des Hamburger Weltranglisten-Dritten Alexander Zverev und von Frances Tiafoe aus den USA ist der Hamburg-Sieger von 2020 der letzte übriggebliebene Favorit. Im Achtelfinale am Mittwoch hatte Rubljow den Deutschen Justin Engel besiegt.

Engel auch im Doppel raus

Für Engel war einen Tag nach seinem Einzel-Aus auch im Doppel-Wettbewerb Schluss: An der Seite von Max Rehberg scheiterte das 17 Jahre alte Talent im Viertelfinale gegen die an Nummer eins gesetzten Harri Heliovaara aus Finnland und den Briten Henry Patten glatt mit 1:6, 2:6.

Auch für das beste deutsche Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz ist das Turnier beendet. Kurz vor der Viertelfinal-Partie gegen Joe Salisbury und Neal Skupski (Großbritannien) zogen die beiden Spieler zurück. Pütz hatte sich am Vortag eine Handverletzung zugezogen.