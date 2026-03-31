Held der Meere nennt die US-Reederei den nächsten Großpott, der im kommenden Jahr in See stechen soll. An Bord ist alles eine Nummer größer.

Miami (dpa/tmn) – Das neueste Riesen-Kreuzfahrtschiff von Royal Caribbean heißt «Hero of the Seas» und soll im August 2027 erstmals in See stechen. Der große Pott, dessen Name übersetzt Held der Meere bedeutet, ist 365 Meter lang und bietet Platz für mehr als 5.600 Passagiere, so die US-Reederei.

Und eine Sache sticht sofort ins Auge: der große, quietschbunte Rutschenpark. Er ist charakteristisch für die Schiffe von Royal Caribbean und mit zwei neuen Rafting-Rutschen erweitert – darunter einem sogenannten Funnel Raft, bei dem man zunächst in eine Art großen Kessel rutscht und dort dann in einen Tunnel hinein wirbelt, durch den die Rutschenfahrt weitergeht.

Neun Pools, 28 Restaurants

Neu ist nach Angaben der Reederei auch ein Pool namens Coconot Cove («Kokosnuss-Bucht») mit Wasserliegen zum Relaxen und Bar-Service. Der nur für Erwachsene reservierte Bereich «The Hideaway» bekommt einen Pool mehr. Insgesamt gibt es auf dem Schiff neun verschiedene Pools.

An Bord haben Passagiere die Wahl zwischen 28 Restaurants. Neu im Angebot sind Kochkurse für alle Altersgruppen, also auch für Kinder. Buchungen für die ersten Kreuzfahrten des Schiffs, das in der Meyer Werft in Turku gebaut wird, sind nach Angaben der Reederei ab 2. April möglich. Los geht es zunächst von Miami (Florida, USA) in die Karibik.

Größte Schiffsklasse der Welt

Die «Hero of the Seas» ist das vierte Schiff der Icon-Klasse. Dem Fachblog cruisetricks.de zufolge handelt es sich dabei um die größte Kreuzfahrt-Klasse der Welt. Zwei dieser Schiffe sind schon auf den Meeren unterwegs: die «Icon of the Seas» und die «Star of the Seas». Diesen Sommer soll die «Legend of the Seas» folgen. Ein fünftes Schiff ist noch geplant.

Angetrieben werden die Schiffe mit LNG, also Flüssigerdgas. Klassisches LNG gilt als eine Übergangslösung hin zu einer klimafreundlicheren Kreuzfahrt, steht aber wegen der entstehenden Methan-Emissionen auch in der Kritik.