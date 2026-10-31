Berlin (dpa/tmn) – Die größte Herausforderung bei diesem köstlichen Herbstsalat? Den Granatapfel zu entkernen, ohne anschließend die halbe Küche renovieren zu müssen. Mein dringender Rat: Schürze anziehen – oder zumindest dunkle Kleidung tragen. Denn die roten Spritzer können durchaus für erschrockene Blicke sorgen.

Ist diese kleine Hürde erst einmal genommen, steht dem herbstlichen Genuss nichts mehr im Weg: Frischer Feldsalat trifft auf fruchtig-süße Granatapfelkerne, cremigen Ziegenkäse und knackige Pekannüsse. Das Dressing legt sich perfekt um die Feldsalatblätter, Nüsse und den Ziegenkäse und verbindet sich so zu einer herrlich harmonischen Kombination, die nicht nur geschmacklich überzeugt, sondern auch Farbe auf den Teller bringt. Ein Salat, der den Herbst von seiner köstlichen Seite zeigt!

Zutaten für 2 Personen

Für den Salat:

150 g Feldsalat

150 g Ziegenkäse (Rolle)

1 Granatapfel

60 g Pekannüssen

Für das Dressing:

4 EL Olivenöl

Saft einer 1/2 Zitrone

1 TL Senf

1 TL Honig

Salz/Pfeffer

Zubereitung

Die Nüsse in eine beschichtete Pfanne geben und ohne Öl unter Rühren rösten. Abkühlen lassen und in grobe Stücke hacken. Den Feldsalat waschen und in einer Salatschleuder trocknen. Den Ziegenkäse in Scheiben schneiden. Den Granatapfel öffnen und die Kerne vorsichtig herauslösen. Man braucht ca. die Hälfte der Kerne. Für das Dressing alle Zutaten in eine Schüssel oder in ein Glas mit Schraubdeckel geben und mit einem Schneebesen oder durch Schütteln vermengen. Den Salat mit Ziegenkäse, Nüssen und Granatapfelkernen in eine Schüssel geben und mit dem Dressing vermengen.

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