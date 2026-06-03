Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Lolli-Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Wer gern mal einen Lolli lutscht, kennt die nervige Fummelei: Die Folie sitzt oft so fest, dass man beim Öffnen irgendwann sogar die Zähne zu Hilfe nehmen möchte. Kann ein einfacher Trick das Auspacken erleichtern?

Tiktok, Instagram und Co sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So auch für die festsitzende Verpackung eines Lutschers. Sie soll sich nach einer einfachen Drehbewegung leichter öffnen lassen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Dreh-Tipp getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Der richtige Dreh: Folie lockern im Uhrzeigersinn

Und so geht's: Die Folie unten am Stiel mit Daumen und Zeigefinger festhalten. Dann mit Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger den Lutscher-Kopf anfassen, um die Folie im Uhrzeigersinn zu bewegen. Das Ganze gegebenenfalls wiederholen. Dadurch sollte sich die Verpackung lockern und viel einfacher öffnen lassen.

Fazit: Der Hack funktioniert erstaunlich gut. Nach einigen Drehbewegungen lockert sich die Folie tatsächlich und lässt sich deutlich leichter öffnen als beim Auspacken ohne diese kleine Vorarbeit. Das spart Zeit und Nerven.