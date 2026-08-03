Binnen eines Jahres wuchs die Zahl der Menschen im Land, die diese staatliche Leistung bekommen, vierstellig. Doch bald stehen vom Bund beschlossene Kürzungen an.

Mainz (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz haben in den vergangenen Jahren zunehmend Menschen Wohngeld bekommen. Ende 2024 waren es knapp 49.000 Haushalte, die mit Abstand meisten davon Einpersonenhaushalte, wie aus einer Antwort des Ministeriums für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur in Mainz auf eine Anfrage aus der Grünen-Fraktion hervorgeht. Zum Ende des Jahres 2023 waren es erst knapp 44.200 Haushalte gewesen.

Deutlich darunter lagen die Werte vor dem Start des sogenannten Wohngeldes plus 2023, mit dem der Kreis der potenziellen Empfänger dieser Unterstützung ausgeweitet worden war. Entsprechend lag die Zahl der Empfängerhaushalte von Wohngeld Ende 2022 bei rund 24.300.

Nun plant die Bundesregierung jedoch Kürzungen beim Wohngeld. Betroffene müssen sich deswegen auf Kürzungen oder sogar die komplette Streichung der staatlichen Leistung einstellen. Im kommenden Jahr sollen dadurch bundesweit 1,5 Milliarden Euro eingespart werden, ab 2028 sogar zwei Milliarden Euro pro Jahr.