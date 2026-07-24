Nach Vorfall mit Boeing
Wie oft Flugzeuge in Not am Flughafen Hahn landen
Auf dem Flughafen Hahn wird ein Flugzeug abgefertigt. Mitte Juli hatte ein Pilot eine Sicherheitslandung auf dem Hunsrück-Airpor
Auf dem Flughafen Hahn wird ein Flugzeug abgefertigt. Mitte Juli hatte ein Pilot eine Sicherheitslandung auf dem Hunsrück-Airport wegen technischer Probleme absolviert.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Eine Boeing 747-400 landet wegen technischer Probleme außerplanmäßig am Flughafen Hahn – doch wie häufig kommt es dort eigentlich zu solchen Notlagen am Hunsrück-Airport?

Lesezeit 2 Minuten
Wegen eines Problems mit der Hydraulik hatte sich Mitte dieses Monats der Pilot einer Boeing 747-400 entschieden, den Flughafen Hahn für eine Sicherheitslandung anzusteuern. Außerplanmäßig brachte er die Frachtmaschine von National Airlines samt sechsköpfiger Crew zu Boden – und zwar sicher und kontrolliert, wie sowohl der Rhein-Hunsrück-Kreis wie auch der Flughafen Hahn gegenüber unserer Zeitung betonten.
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