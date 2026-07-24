Nach Vorfall mit Boeing Wie oft Flugzeuge in Not am Flughafen Hahn landen Anke Mersmann 24.07.2026, 09:45 Uhr

i Auf dem Flughafen Hahn wird ein Flugzeug abgefertigt. Mitte Juli hatte ein Pilot eine Sicherheitslandung auf dem Hunsrück-Airport wegen technischer Probleme absolviert. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Eine Boeing 747-400 landet wegen technischer Probleme außerplanmäßig am Flughafen Hahn – doch wie häufig kommt es dort eigentlich zu solchen Notlagen am Hunsrück-Airport?

Wegen eines Problems mit der Hydraulik hatte sich Mitte dieses Monats der Pilot einer Boeing 747-400 entschieden, den Flughafen Hahn für eine Sicherheitslandung anzusteuern. Außerplanmäßig brachte er die Frachtmaschine von National Airlines samt sechsköpfiger Crew zu Boden – und zwar sicher und kontrolliert, wie sowohl der Rhein-Hunsrück-Kreis wie auch der Flughafen Hahn gegenüber unserer Zeitung betonten.







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