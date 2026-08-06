Nachdem ein geplatzter Lkw-Reifen den Brand ausgelöst hatte, ist die A61 wieder befahrbar. Wie die Feuerwehr das Feuer trotz knapper Löschwasser-Reserven bekämpfte.

Speyer/Stuttgart (dpa) - Der Waldbrand an der A61 bei Schifferstadt ist gelöscht. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Autobahn am Abend wieder für den Verkehr freigegeben. Das Feuer war am Vormittag ausgebrochen, nachdem brennende Teile eines geplatzten Lkw-Reifens in einem angrenzenden Wald gelandet waren. Nach Angaben der Feuerwehr war ein Waldstück von rund 50.000 Quadratmetern betroffen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fing die Reifenkarkasse - das tragende Gerüst im Inneren des Reifens - nach dem Platzen Feuer und löste sich von der Felge. Die brennenden Reifenteile seien dann in den Wald geschleudert worden.

Die Löscharbeiten an der Einsatzstelle gestalten sich nach Angaben der Polizei schwierig: Da vor Ort kein Löschwasser vorhanden war, musste dieses vollständig von den Feuerwehrfahrzeugen bereitgestellt werden. Für das regelmäßige Nachtanken mussten diese entgegen der Fahrtrichtung zwischen der Brandstelle und der Ausfahrt Schifferstadt pendeln.

Wegen der Löscharbeiten und einer starken Rauchentwicklung war die A61 in Richtung Hockenheim zwischen den Anschlussstellen Schifferstadt und dem Autobahnkreuz Speyer voll gesperrt worden.