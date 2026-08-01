Nicht nur wegen überzeugender WM-Auftritte gab es Wechselgerüchte um Nadiem Amiri. Nun verkündete der Nationalspieler während eines Fan-Abends seinen Verbleib bei Mainz 05. Der Jubel ist riesig.

Kirchbichl (dpa) – Jubel, Ovationen und eine spontane Umarmung nach einer durchaus überraschenden Nachricht: Der stark umworbene Nationalspieler Nadiem Amiri hat bei einem Fan-Abend des FSV Mainz 05 angekündigt, bei dem Bundesligisten zu bleiben. «Es wurde in den letzten Tagen viel geschrieben. Ich hatte auch wirklich viele Angebote. Ich habe aber mit der Familie entschieden, auf jeden Fall hierzubleiben», sagte Amiri bei der Veranstaltung im Trainingslager in Tirol.

Unter den Fans brach daraufhin großer Jubel aus, der 29-Jährige wurde nach dem Bekenntnis sogar umarmt, wie ein Video zeigte, das die Mainzer kurz danach in den sozialen Medien posteten.

Amiri hatte sich zuletzt mit Blick auf seine Zukunft bedeckt gehalten. Immer wieder gab es Medienberichte über einen möglichen Wechsel. Der 29-Jährige hatte mit zwölf Toren in der vergangenen Bundesliga-Saison und zwei durchaus auffälligen WM-Einsätzen fürs DFB-Team wieder Begehrlichkeiten geweckt.

Es war übrigens nicht das erste Mal, dass sich Amiri ein solches Bekenntnis für den traditionellen Fan-Abend im Trainingslager der Mainzer aufhebt. Ähnliche Szenen gab es schon vor einem Jahr.

Zuvor hatte das Team von Trainer Urs Fischer 3:3 gegen den italienischen Erstligisten Udinese Calcio gespielt, Sheraldo Becker mit zwei Toren und Ransford Königsdörffer trafen für die Mainzer.