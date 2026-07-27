Mainz (dpa/lrs) – Wer Filme im Sommer lieber unter freiem Himmel sieht als im Kinosaal, hat in Rheinland-Pfalz in den kommenden Wochen viel Auswahl. Die Konzepte reichen vom familienfreundlichen Nachmittagskino bis zum Filmfestival mit Live-Musik.

Kino zwischen alten Mauern in Frankenthal

In der Erkenbert-Ruine laufen vom 23. Juli bis zum 2. August an elf Abenden Filme. Das Programm mischt aktuelle Kinostarts mit Komödien, Musikfilmen und Familienunterhaltung. Einlass ist jeweils ab 19.30 Uhr, bevor um 20.00 Uhr ein kostenloses Unterhaltungsprogramm beginnt. Der Film startet gegen 21.00 Uhr. Gespielt wird auch bei Regen.

Wetterfestes Sommernachtskino in Wittlich

Der Parkplatz hinter dem Kinopalast in Wittlich wird vom 24. Juli bis zum 1. August zum Freiluftkino. Geplant ist eine Mischung aus Blockbustern, Klassikern, Familienfilmen und bewegenden Geschichten. Einlass ist ab 21.00 Uhr, etwa eine halbe Stunde später beginnt der Film. Bei schlechtem Wetter zieht die Vorstellung in den Kinosaal um.

Zwei Freiluftkinos in Trier

In Trier gibt es zwei Reihen an unterschiedlichen Orten: Vom 4. bis zum 9. August werden im Rheinischen Landesmuseum vor allem aktuelle Dramen, Komödien und Literaturverfilmungen gezeigt. Vom 16. bis zum 21. August folgen die Movie Nights im Nells Park mit einer Mischung aus Publikumserfolgen, Musikfilm, Reisedokumentation und Krimikomödie. Die Vorstellungen finden grundsätzlich auch bei Regen statt.

Filmfestival mit Konzerten in Simmern

Bei den Heimat Europa Filmfestspielen in Simmern stehen vom 7. bis zum 22. August mehr als 40 Filme aus 20 Ländern, Konzerte, Lesungen und Publikumsgespräche auf dem Programm. Passend zum Motto «Die Goldenen Zwanziger» werden mehrere Stummfilme live musikalisch begleitet. Ein Teil der Vorstellungen findet unter freiem Himmel auf dem Fruchtmarkt statt, weitere Filme laufen im Pro-Winzkino.

Familienkino und Picknick in Andernach

Vor der historischen Kulisse des Andernacher Schlossgartens sind vom 11. bis zum 16. August neben fünf Abendfilmen mehrere Vorstellungen für Kinder geplant. Am Sonntagvormittag können Besucher bei einer Picknick-Matinee einen Naturfilm sehen. Den Picknickkorb bringen sie selbst mit, Tische, Bänke und Getränke stehen bereit. Zum gastronomischen Angebot gehören außerdem Gerichte mit Zutaten aus der «Essbaren Stadt» Andernach.

Kinoabend mit Rheinblick an der Loreley

Am Loreleyplatz in St. Goarshausen ziehen hinter der Leinwand die Schiffe über den Rhein, auf der gegenüberliegenden Seite ist Burg Rheinfels zu sehen. Vom 12. bis zum 22. August reicht das Programm von Komödien über Animation und Superhelden bis zu einer Musikerbiografie. Der neue Eberhofer-Krimi «Steckerlfischfiasko» läuft zweimal; zum Abschluss ist passend dazu ein bayerischer Abend geplant. Besucher vom linken Rheinufer können in St. Goar parken und nach dem Film mit einer Personenfähre zurückfahren.

Filme und Live-Musik am Koblenzer Rheinufer

Elf Tage lang wird die Schröderwiese in Koblenz zum Freiluftkino. Vom 13. bis zum 23. August reicht die Auswahl von Komödien und aktuellen Kinostarts über Musikfilme und Dokumentationen bis zu Klassikern. Ab 18.00 Uhr treten täglich Musiker oder DJs auf, gegen 21.00 Uhr beginnt der Film. Die Eintrittskarte gilt am Veranstaltungstag auch als Fahrschein im Verkehrsverbund Rhein-Mosel.

Internationale Filmkunst in Mainz

Im Innenhof des Mainzer Landesmuseums geht das Freiluftkino des Vereins FILMZ vom 28. August bis zum 6. September in seine dritte Runde. Im 25. Jubiläumsjahr dauert die Reihe erstmals zehn Tage und damit ein Wochenende länger als im Vorjahr. Das Programm orientiert sich am Kultursommer-Motto «Die Goldenen Zwanziger» und erzählt mit Klassikern, Animationen, Dramen und internationalen Produktionen von gesellschaftlichen Umbrüchen zwischen den 1920er Jahren und der Gegenwart. Mehrere Filme laufen im Original mit deutschen Untertiteln.

Freiluftkino auf einer Insel im Rhein

Das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen (19. August bis 6. September) findet auf einer Insel im Rhein statt und gilt als wichtiger Branchentreff. Im vergangenen Jahr kamen den Veranstaltern zufolge rund 135.000 Menschen. Gezeigt werden in diesem Jahr 74 Produktionen, in Zeltkinos und einem Freiluftkino – das sind insgesamt mehr als 1.000 Plätze.