Fünf Jahre nach der Flut
Rätsel um Kunstwerk zur Flutkatastrophe gelöst
Polizei
Die Polizei sagt, dass das Kunstwerk gar nicht gestohlen war. (Symbolbild)
David Inderlied. DPA

Seit 2024 erinnert eine rote Skulptur-Landschaft an die Flutkatastrophe. Plötzlich ist das Kunstwerk weg. Die Polizei geht von Diebstahl aus. Tatsächlich steckt etwas anderes dahinter.

Sinzig (dpa/lrs) – Ein Kunstwerk zum Gedenken an die Flutkatastrophe im Ahrtal ist doch nicht gestohlen worden. Tatsächlich sei die rote Skulptur-Landschaft in Sinzig aufgrund einer Verkehrssicherungsmaßnahme der Stadtverwaltung von der Fußgänger- und Fahrradbrücke an der Ahrtalmündung entfernt worden, teilte die Polizei mit.

Erst am Montag hatten die Beamten das Kunstwerk als gestohlen gemeldet. und Zeugen gebeten, sich zu melden. Seit dem dritten Jahrestag erinnerte die wolkenähnliche Skulpturenlandschaft, bestehend aus rötlich eingefärbtem Draht, an die Flutkatastrophe vom Juli 2021.

© dpa-infocom, dpa:260805-930-485595/1

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