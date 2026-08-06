Sonne satt und kein Regen in Sicht: Zum Wochenende wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit bis zu 33 Grad hochsommerlich.

Mainz (dpa/lrs) – Auf die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland warten sonnige Tage. Am Donnerstag scheint laut Deutschem Wetterdienst (DWD) häufig die Sonne, nur zeitweise ziehen einige Wolken durch. Die Temperaturen steigen auf 25 bis maximal 30 Grad, in den Hochlagen auf etwa 23 Grad.

In der Nacht zum Freitag bleibt es überwiegend gering bewölkt und trocken. Die Temperaturen gehen auf 14 bis 10 Grad zurück, in den Tallagen der Eifel örtlich bis auf 8 Grad. Auch am Freitag bleibt das Sommerwetter den Meteorologen zufolge erhalten. Bei heiterem bis sonnigem Himmel wird es laut DWD 24 bis 29 Grad warm. In der Nacht zum Samstag ist der Himmel gering bewölkt oder klar. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 10 Grad.

Am Samstag legt der Sommer dann noch einmal nach. Laut DWD scheint verbreitet die Sonne, Regen ist weiterhin nicht in Sicht. Die Höchstwerte liegen laut den Wetterexperten zwischen 28 und 33 Grad.