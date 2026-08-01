Fußball
Generalprobe gelungen: Lautern besiegt Metz im letzten Test
1. FC Kaiserslautern
Der 1. FC Kaiserslautern hat seine Generalprobe vor dem Start der 2. Bundesliga gegen den FC Metz bestritten. (Archivbild)
Uwe Anspach. DPA

Der 1. FC Kaiserslautern gewinnt das Testspiel gegen den befreundeten französischen Zweitligisten FC Metz. Zum Auftakt in der 2. Bundesliga bekommen es die Lauterer mit einer schweren Aufgabe zu tun.

Lesezeit 1 Minute

Jœuf (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern hat die Generalprobe vor dem Start der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Die Roten Teufel besiegten den französischen Zweitligisten FC Metz mit 3:1 (2:0). Das Testspiel wurde in drei 45-minütigen Abschnitten ausgetragen.

Mittelfeldspieler Naatan Skyttä (32. Minute) und Stürmer Mergim Berisha (39.) erzielten im ersten Drittel die Tore für die Lauterer. Im zweiten Durchgang erhöhte Semih Şahin (55.) zum 3:0. Adam Marchal (123.) erzielte im letzten Drittel den Ehrentreffer für die Franzosen.

Kaiserslauterns Trainer Torsten Lieberknecht nutzte den Test im französischen Jœuf noch einmal und tauschte ordentlich durch. Zwischen den Dritteln der Partie wechselte Lieberknecht jeweils mehrfach. Begleitet wurde die Partie von einer schönen Kulisse der beiden befreundeten Fanszenen.

Die Rotel Teufel bekommen es am ersten Spieltag der neuen Zweitliga-Saison direkt mit einer schweren Aufgabe zu tun. Der FCK gastiert beim Bundesliga-Absteiger und Aufstiegsfavoriten VfL Wolfsburg.

© dpa-infocom, dpa:260801-930-471553/1

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