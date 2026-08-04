Erst mal bleibt es heiß in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Doch nach der Wochenmitte steigen die Temperaturen nicht mehr ganz so hoch.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – «Heiß bis sehr heiß» wird es am Dienstag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Ab dem Nachmittag seien dann einzelne Gewitter und lokal Unwetter möglich, hieß es. Die Temperaturen steigen auf 31 bis 36 Grad.

Am Mittwoch wird es meist heiter, kann aber auch einzelne kurze Gewitter geben, schreibt der Wetterdienst. Die Temperaturen liegen zwischen 29 und 34 Grad. Einen Tag später kühlt es dann etwas ab: Am Donnerstag liegen die Höchstwerte zwischen 25 und 30 Grad, es wird wolkig, aber überwiegend trocken.