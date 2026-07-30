Weit über 30 Grad, pralle Sonne auf der Straße - und plötzlich fällt die Klimaanlage aus. Was ist im Sommer die Top-Ursache für eine Autopanne?

Koblenz (dpa/lrs) – Wegen der hohen Temperaturen bleiben nach Angaben des ADAC in Rheinland-Pfalz aktuell mehr Autos liegen als sonst. Im Juni und Juli sei die Straßenwacht zu über 18.700 Einsätzen im Bundesland ausgerückt, teilte der ADAC Mitteilrhein mit. Das seien fast 5 Prozent mehr Fahrten als im gleichen Zeitraum 2025 gewesen.

Defekte in der Kühlung und Klimaanlage kommen demnach im Sommer in etwa doppelt so häufig vor wie im Rest des Jahres: Sie machen laut ADAC rund 13 Prozent der Sommer-Pannen aus.

Das liege zum einen natürlich daran, dass Klimaanlagen häufiger genutzt würden, wenn es draußen warm sei. Der Klimakompressor müsse besonders bei Hitze aber auch deutlich mehr leisten. «Passiert dies über einen längeren Zeitraum – etwa bei längeren Fahrten – kann ein älterer Kompressor überlastet ausfallen», so der ADAC.

Die Hauptursache bei Pannen ist aber auch im Hochsommer die Batterie, bei bundesweit über 40 Prozent aller Einsätze ist sie der Auslöser. Motor-Probleme landen den Angaben zufolge mit etwa einem Viertel auf Platz zwei.