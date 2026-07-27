Eine Katzenmutter und fünf Kätzchen, eingepfercht in einer Box ohne Futter und Wasser: In einer Wohnung stößt das Veterinäramt auf verheerende Zustände. Die Halterin soll uneinsichtig gewesen sein.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Überall Kot und Urin, dafür kein Futter oder Wasser: 22 Katzen hat das Veterinäramt im Rhein-Pfalz-Kreis aus einer völlig verdreckten Wohnung gerettet. Die Tiere zeigten deutliche Anzeichen einer Verwahrlosung, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Besonders kritisch sei die Lage für eine Katze und ihre fünf Jungen gewesen: Die Mutter und die Kätzchen waren zusammen in einer Transportbox eingepfercht - ebenfalls ohne Futter und Wasser. Alle Tiere wurden daraufhin in Tierheime gebracht und tierärztlich versorgt.

Halterin in Handschellen

Die Halterin der Katzen soll uneinsichtig gewesen sein. Sie versuchte den Angaben nach, die Maßnahmen zu blockieren, und leistete physischen Widerstand. Die Polizisten, die die angekündigte Kontrolle begleiteten, legten ihr deshalb Handschellen an. Die Frau muss nun die Kosten für die Wegnahme und die Unterbringung der Tiere bezahlen. Außerdem müsse sie sich auf ein Halteverbot und eine Strafanzeige einstellen.

Das Veterinäramt hatte laut der Mitteilung zuvor einen anonymen Hinweis bekommen und dann mehrfach bei Kontrollen versucht, die Katzen zu begutachten - vergeblich. Bei der letzten Kontrolle Mitte Juli sorgten dann die Sommerhitze und der starke Geruch von Katzenurin dafür, dass die Behörden sich zwangsweise Zutritt zu der Wohnung verschafften.