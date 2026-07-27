Rhein-Pfalz-Kreis
22 verwahrloste Katzen aus Wohnung gerettet
22 verwahrloste Katzen aus Wohnung gerettet
Die Tiere zeigten nach Angabe der Behörde deutliche Anzeichen einer Verwahrlosung.
Rhein-Pfalz-Kreis. DPA

Eine Katzenmutter und fünf Kätzchen, eingepfercht in einer Box ohne Futter und Wasser: In einer Wohnung stößt das Veterinäramt auf verheerende Zustände. Die Halterin soll uneinsichtig gewesen sein.

Lesezeit 1 Minute

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Überall Kot und Urin, dafür kein Futter oder Wasser: 22 Katzen hat das Veterinäramt im Rhein-Pfalz-Kreis aus einer völlig verdreckten Wohnung gerettet. Die Tiere zeigten deutliche Anzeichen einer Verwahrlosung, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Besonders kritisch sei die Lage für eine Katze und ihre fünf Jungen gewesen: Die Mutter und die Kätzchen waren zusammen in einer Transportbox eingepfercht - ebenfalls ohne Futter und Wasser. Alle Tiere wurden daraufhin in Tierheime gebracht und tierärztlich versorgt.

Halterin in Handschellen

Die Halterin der Katzen soll uneinsichtig gewesen sein. Sie versuchte den Angaben nach, die Maßnahmen zu blockieren, und leistete physischen Widerstand. Die Polizisten, die die angekündigte Kontrolle begleiteten, legten ihr deshalb Handschellen an. Die Frau muss nun die Kosten für die Wegnahme und die Unterbringung der Tiere bezahlen. Außerdem müsse sie sich auf ein Halteverbot und eine Strafanzeige einstellen.

Das Veterinäramt hatte laut der Mitteilung zuvor einen anonymen Hinweis bekommen und dann mehrfach bei Kontrollen versucht, die Katzen zu begutachten - vergeblich. Bei der letzten Kontrolle Mitte Juli sorgten dann die Sommerhitze und der starke Geruch von Katzenurin dafür, dass die Behörden sich zwangsweise Zutritt zu der Wohnung verschafften.

© dpa-infocom, dpa:260727-930-446370/2

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten