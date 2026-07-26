Ermittlungen laufen
16-Jährige in Zug bei Trier sexuell belästigt
Polizei
Eine Streife der Bundespolizei nahm den Verdächtigen vorläufig fest. (Symbolbild)
Karl-Josef Hildenbrand. DPA

In einem Regionalzug wird eine 16-Jährige bedrängt. Nach dem Aussteigen werden Zeugen auf das Geschehen aufmerksam - und greifen ein.

Lesezeit 1 Minute

Trier (dpa/lrs) – Ein 16 Jahre altes Mädchen ist in einem Zug bei der Einfahrt nach Trier mutmaßlich von einem Mann sexuell belästigt und genötigt worden. Der 64-jährige Verdächtige soll der Jugendlichen gegen ihren Willen unter anderem mehrfach über die Brust und Haare gestrichen und sie umklammert haben, wie die Polizei nun mitteilte. Nach dem Aussteigen am Hauptbahnhof soll er dann versucht haben, das Mädchen in einen anderen Zug zu zerren.

Zeugen beobachteten das Geschehen am 20. Juli und eilten der 16-Jährigen laut Polizei zu Hilfe, woraufhin der Mann sich entfernte. Polizisten nahmen ihn demnach am nahegelegenen Busbahnhof vorläufig fest. Gegen ihn werde jetzt ermittelt. Als die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte der Verdächtige die Dienststelle laut Mitteilung wieder verlassen.

© dpa-infocom, dpa:260726-930-440560/1

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