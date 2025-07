Karlsruhe (dpa) - Ein Unfall nahe der Rheinbrücke auf der Karlsruher Südtangente hat den Verkehr stark beeinträchtigt. Einer Polizeisprecherin zufolge stauten sich die Fahrzeuge auf der Bundesstraße 10 bis nach Rheinland-Pfalz. Für die Aufräumarbeiten wurde die Rheinbrücke in Richtung Karlsruhe für fünf Stunden komplett gesperrt. Erst am Nachmittag, gegen 15 Uhr, wurde die Sperrung aufgehoben, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten Verkehrsteilnehmer die Rheinbrücke weiträumig umfahren müssen.

Am Morgen war ein Lastwagenfahrer auf der B10 in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er an einer Baustelle auf eine rund 50 Zentimeter hohe Betonschutzwand fuhr. Laut Polizei wurde dadurch die Tankwanne des Lastwagens aufgerissen. In beide Richtungen bestand Gefahr durch auslaufende Betriebsstoffe. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe könne noch nicht beziffert werden, hieß es.