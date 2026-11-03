Im Handumdrehen fertig
Rezept für Maronensuppe mit Bratapfel
Maronensuppe mit Bratapfel
Lecker, schnell und günstig: Die Bratapfel-Maronensuppe wird mit Toast-Croutons in Sternenform getoppt.
Steffi Sinzenich. DPA

Maronen, Apfel und Zimt machen diese Suppe zu einer winterlichen Vorspeise fürs Weihnachtsmenü. Was statt gewöhnlicher Croûtons für den festlichen Akzent sorgt.

Lesezeit 1 Minute

Erftstadt (dpa/tmn) – Eine Suppe hält Leib und Seele zusammen und kann gut vorbereitet werden. Als Vorspeise zum Weihnachtsmenü schlägt Steffi Sinzenich auf ihrem Foodblog «Gaumenfreundin» eine winterliche Maronensuppe vor, die nicht nur köstlich, sondern auch preisgünstig ist. Festliches Topping statt der üblichen Croûtons: geröstete Toastbrot-Sterne!

Zutaten für 4 Personen

  • 1 Apfel
  • 1 Zwiebel
  • 200 g Schlagsahne
  • 1 EL Butter
  • 1 Prise Zimt
  • 400 g Maronen, geschält
  • 600 ml Gemüsebrühe
  • Salz
  • Pfeffer
  • 2 Scheiben Toast
  • Thymian

Zubereitung

  1. Apfel schälen und klein würfeln, Zwiebel fein hacken. 100 g Sahne steif schlagen.
  2. Butter erhitzen. Apfelwürfel kurz darin dünsten, mit Zimt würzen und herausnehmen. Zwiebel im gleichen Topf glasig dünsten.
  3. Maronen und Gemüsebrühe zugeben und 20 Minuten köcheln lassen. Suppe fein pürieren, restliche Sahne einrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
  4. Toastscheiben toasten und Sterne ausstechen. Suppe mit Bratapfelwürfeln, Toast-Sternen, geschlagener Sahne und nach Belieben Thymian servieren.

© dpa-infocom, dpa:261103-930-934805/1

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