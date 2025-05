Reus-Doppelpack reicht nicht: Galaxy in MLS weiter ohne Sieg

Los Angeles (dpa) – Ein Doppelpack von Marco Reus hat Los Angeles Galaxy im Derby gegen Los Angeles FC nicht zum ersten Saisonsieg gereicht. Der ehemalige Dortmunder traf beim 2:2 zum 1:0 für den Titelverteidiger und erzielte mit einem direkt verwandelten Freistoß auch noch den Ausgleich. «Wir wollten dieses Spiel echt gewinnen, vor allem für die Fans. Wir werden es weiter versuchen», sagte Reus.

Zum völlig verpatzten Saisonstart seiner Mannschaft mit zehn Unentschieden und vier Niederlagen in den ersten 14 Spielen sagte Reus: «Hätte ich das Gefühl, dass wir in jedem Spiel unterlegen waren, würde ich hier sitzen und mir mehr Sorgen machen. Aber es waren Eigentore dabei, dumme Fehler...»

Nach dem 1:2-Rückstand gegen LAFC, bei denen der Franke Timothy Tillman in der Startelf stand, sei Galaxy gut zurückgekommen. «Das war heute ein wichtiger Schritt, die Moral zu haben, wieder aufzustehen. Aber am Ende wirst du an Siegen gemessen und da haben wir gerade keinen auf der Haben-Seite», sagte Reus.