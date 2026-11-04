Siebenmal hat Novak Djokovic das Turnier der besten Tennisprofis zum Jahresabschluss gewonnen. Doch nun wird er fehlen.

Paris (dpa) – Rekordsieger Novak Djokovic hat die sportliche Qualifikation für die ATP Finals verpasst. Der 39 Jahre alte Tennis-Altstar aus Serbien verlor beim Mastersturnier in Paris in der zweiten Runde gegen den Australier Rinky Hijikata mit 6:2, 3:6, 3:6. Damit hat der Grand-Slam-Rekordturniersieger keine Chance mehr, sich für das Turnier der besten acht Profis der Saison in Turin vom 15. bis 22. November zu qualifizieren.

Zuletzt hatte der siebenmalige Champion Djokovic die ATP Finals 2017 sportlich verpasst. Im vorigen Jahr fehlte er verletzt. Diese Saison hatte er zwar das Finale der Australian Open erreicht und vor einem Monat das Turnier in Peking gewonnen. Insgesamt fehlte dem langjährigen Weltranglistenersten aber die Konstanz, zudem hatte er immer wieder mit körperlichen Problemen zu kämpfen.

Djokovic bricht nach starkem ersten Satz ein

Auch gegen Hijikata präsentierte sich Djokovic im ersten Satz klar überlegen, musste sich dann aber deutlich geschlagen geben. «Natürlich bin ich enttäuscht, ein Match zu verlieren, das ich meiner Meinung nach einen Satz und einige Spiele lang dominiert habe», sagte Djokovic. «Dann war er plötzlich voll da. Mein Aufschlag im zweiten Satz ließ nach. Er spielte einfach überragend, ehrlich gesagt. Er hat kaum Fehler gemacht und die Bälle flach gespielt. Es war eine großartige Leistung.»

Alexander Zverev führt das Feld bei den ATP Finals in Italien als Weltranglistenerster an.