Nirgendwo gibt es im Tennis so viel zu verdienen wie in New York. Das Preisgeld für das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison steigt erneut.

New York (dpa) – Bei den US Open der Tennisprofis gibt es in diesem Jahr insgesamt 90 Millionen Dollar (77,3 Millionen Euro) zu verdienen. Wie die Organisatoren mitteilten, bleibt das Grand-Slam-Turnier in New York damit die am höchsten dotierte Veranstaltung im Tennis. Bereits im Vorjahr hatten die Veranstalter mit 75 Millionen Dollar ein Preisgeld in Rekordhöhe ausgelobt. Diese Summe wurde nun noch einmal um 20 Prozent angehoben.

Für die Siegerin und den Sieger im Einzel sind jeweils fünf Millionen Dollar (4,3 Millionen Euro) ausgelobt, nachdem es vor einem Jahr noch 3,6 Millionen Dollar waren. Für alle Runden gebe es einen prozentualen Anstieg der Preisgelder in zweistelliger Höhe, hieß es weiter.

Eine Million Dollar für Doppel-Titel

Nicht nur das Weiterkommen in die spätere Turnierphase soll sich für die Profis lohnen, auch für die Qualifikation und Siege in den ersten Runden soll es signifikante Prämien geben. So ist das Qualifikationsturnier bereits mit acht Millionen Dollar dotiert, das sind zehn Prozent mehr als 2024. Dort werden die letzten Teilnehmer für die 128-köpfigen Hauptfelder ausgespielt.

Die siegreichen Duos im Doppel und im Mixed werden jeweils mit einer Million Dollar entlohnt. Der Mixed-Wettbewerb beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison wird gesondert bereits am 19. und 20. August ausgespielt, ab dem 24. August beginnen die Einzel-Matches der Hauptfelder.