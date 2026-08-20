Tennisprofis können bei den US Open jetzt noch mehr Geld verdienen. So sieht es bei den Preisgeldern aus.

New York (dpa) – Tennisprofis können bei den US Open ein Rekordpreisgeld verdienen. Die Gewinnerin und der Gewinner des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres bekommt für den Sieg jeweils 5,5 Millionen US-Dollar (rund 4,71 Millionen Euro), wie die Veranstalter mitteilten.

Insgesamt werden 108 Millionen US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht einem Anstieg des Preisgelds von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 2025 hatten die Gewinnerin Aryna Sabalenka aus Belarus und der Gewinner Carlos Alcaraz aus Spanien jeweils 5 Millionen US-Dollar für ihre Siege erhalten.

Allein für die Qualifikation für das Hauptfeld des Einzelwettbewerbs gibt es nun 140.000 Dollar – ebenfalls eine Bestmarke. Ein Viertelfinalist erhält 780.000, ein Halbfinalist 1,45 Millionen und der Zweitplatzierte 2,8 Millionen Dollar. Die US Open beginnen am 30. August in New York.