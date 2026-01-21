Reisezug im Bahnbetriebswerk besprüht

Trier (ots) -
Im Bahnbetriebswerk Trier besprühten bisher unbekannte Personen innerhalb von zwei Stunden einen dort abgestellten Reisezug auf einer Gesamtfläche von 70 qm.
Abgestellt war der Zug im Zeitraum 20. Januar 2026, 2:10 bis 4:10 Uhr. Der verursachte Schaden beläuft sich auf knapp 3.500 Euro.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.
